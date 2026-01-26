В Красногорске открылась выставка к Дню студента в филиале Музея Победы

Экспозиция организована в рамках проекта «Приближение. История в деталях» и приурочена ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января — в день основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

На выставке представлены уникальные экспонаты, связанные с историей МГУ и его ролью в годы Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть почетный знак «МГУ – ветеран войны 1941-1945 гг.», а также фотографии полковника Николая Берникова со студентами на занятиях военной кафедры в 1960-х годах.

Николай Берников в годы войны работал в политуправлении Ленинградского фронта, занимался подготовкой кадров для работы среди немецких войск, а после войны был сотрудником Советской военной администрации в Германии и преподавателем МГУ. С 1985 по 2001 год он трудился в Мемориальном музее немецких антифашистов, который сейчас является Красногорским филиалом Музея Победы.

Выставка будет открыта для посетителей до 20 февраля.

