В Красногорске открылась выставка фарфоровых кукол

Выставка, организованная коллекционером Яной Батовой, представляет собой уникальное собрание кукол, которые являются не только произведениями искусства, но и отражением своего времени. Посетители выставки смогут совершить путешествие по эпохам и культурам, увидеть, как менялись образы и эстетические предпочтения различных народов. Каждая кукла создана с любовью и вниманием к деталям, благодаря чему максимально точно передается дух соответствующего периода. Это позволяет зрителям не только насладиться красотой и изяществом фарфоровых фигурок, но и получить представление о том, как жили и одевались люди в разные эпохи.

Выставка «Кукольный силуэт в искусстве и истории» будет работать в клубе «Мечта» до 28 марта. Она расположена по адресу: рп Нахабино, улица Чкалова, дом 7. Вход свободный. 0+

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