В Красногорске откроют выставку Валентины Диффинэ-Кристи

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Выставка «Свет и воздух», посвященная творчеству художницы Валентины Диффинэ-Кристи, откроется 18 июня в Главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске. В экспозицию войдут работы разных периодов ее жизни, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединит произведения, созданные художницей в разные годы. В них сочетаются традиционная советская тематика и авторские живописные поиски. Посетители увидят пейзажи, натюрморты и портреты рабочих.

Валентина Диффинэ-Кристи много путешествовала по России. Она писала пейзажи Тарусы, Кириллова, Ферапонтова, создавала портреты и натюрморты. В ходе творческих поисков художница сформировала собственный стиль, который искусствоведы назвали «духовным импрессионизмом».

Картины мастера хранятся в музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в частных собраниях. Работы представлены в постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма. Выставка продлится до сентября. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.