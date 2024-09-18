В Красногорске откроется фотовыставка «Следственный комитет сегодня» 20 сентября

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20 сентября на площади перед Дворцом культуры г. о. Красногорск состоится торжественное открытие передвижной фотоэкспозиции «Следственный комитет сегодня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка будет посвящена работе Следственного комитета России в условиях специальной военной операции. На экспозиции будут представлены фотографии, выполненные следователями, следователями-криминалистами, фотографами Следственного комитета России, а также фотожурналистами.

Фотовыставка «Следственный комитет сегодня» будет направлена на воспитание патриотического духа у подрастающего поколения. Зрителям представят работы Следственного комитета России в условиях специальной военной операции. На экспозиции будут фотографии, выполненные следователями, следователями-криминалистами, фотографами Следственного комитета России, а также фотожурналистами международного информационного агентства.

Посетить фотовыставку «Следственный комитет сегодня» можно с 20 по 23 сентября.

Начало — 20 сентября в 12:30. Возрастное ограничение: 0+.

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