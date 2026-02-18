В Красногорске начался прием заявок на фестиваль творчества «Уникум – 2026»

Во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске стартовал прием заявок на XXV фестиваль творчества «Уникум – 2026». Участники могут подать заявки до 10 или 15 марта в зависимости от номинации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Уникум – 2026» проводится по трем основным номинациям: «Красногорский звездопад» для эстрадных исполнителей, «Красногорская палитра» для художников и мастеров прикладного искусства, а также «Открытая позиция» для хореографических коллективов и отдельных исполнителей.

Заявки на участие в конкурсе эстрадных исполнителей принимаются до 10 марта. Участники распределяются по четырем возрастным группам: 6–8, 9–11, 12–14 и 15–30 лет. Для групповых номеров не менее 70% участников должны соответствовать заявленной возрастной категории.

В конкурсе «Красногорская палитра» художники и мастера могут представить работы по направлениям: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Прием заявок открыт до 15 марта, а сбор работ пройдет 16 марта в выставочном зале дворца культуры. Выставка конкурсных работ состоится с 18 марта по 12 апреля.

В номинации «Открытая позиция» хореографические коллективы и отдельные исполнители могут подать до двух заявок по разным возрастным группам: 9–14 и 15–25 лет. В одной заявке допускается два номера в одной возрастной категории.

Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдут 3 апреля в 19:00 на сцене дворца культуры «Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.