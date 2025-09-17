В Красногорске 21 сентября пройдет финал фестиваля «Маги в парках»

21 сентября на набережной микрорайона Павшинская пойма в Красногорске пройдет гала-концерт I фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На гала-концерте выступят 23 финалиста — начинающих и профессиональных иллюзиониста из Подмосковья, прошедших конкурсный отбор. Они поборются за главный приз фестиваля — возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.

Оценивать их выступления будут сами братья: Сергей, Андрей и Илья Сафроновы — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

В программе фестиваля фокусы с молниями — «Тесла шоу», театрализованная программа «динозавров» и научное представление со зрелищными экспериментами от «Механик Шоу». Кроме того, для гостей выступят известные иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран: Виктор Шишко (Республика Беларусь), Дмитрий Поляков (Республика Узбекистан), Саха Кирон (Индия), Максуд Дододжанов (Таджикистан), Yuan Jiahui (Китай) и другие.

Для гостей фестиваля запланированы демонстрации опасных трюков и удивительные иллюзии, мастер-классы по освоению основных техник исполнения фокусов и общение с «магическими» персонажами. Также на площадке будут установлены тематические арт-объекты, специально созданные для фестиваля, которые создают эффект иллюзии и нарушения законов физики.

Главным событием гала-концерта станет авторская программа братьев Сафроновых, которая завершится уникальным трюком, впервые исполняемым в России.

Начало в 12:00. Вход свободный.0+

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.