В Красногорске 13 октября состоится спектакль театра на Литейном

13 октября 2024 года в 17:00 в Главном доме усадьбы «Знаменское-Губайлово» состоится спектакль театра на Литейном «Пушкин. Дорожные истории». Это проект Росконцерта «Театр в усадьбах», который проходит при поддержке министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

Спектакль состоит из двух частей. В первой зрители увидят постановку «Станционный смотритель» по одноименной повести из цикла «Повести Белкина». Это сентиментальный шедевр, который рассказывает о конфликте отцов и детей, о поиске любви и счастья.

Во второй части зрителей ждет спектакль «Граф Нулин» — анекдот по поэме Александра Пушкина. Постановка наполнена вокальными номерами, в которых звучат старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярной оперетты.

Режиссер-постановщик Сергей Морозов объединил две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Они разные по настроению, ритмической природе текста, социальному положению героев и драматизму, но обе увлекательны и романтичны. Режиссер предлагает зрителям мысленно примерить на себя роли героев и задаться вопросом, как бы они поступили на их месте.

Вход на спектакль по билетам (6+).

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