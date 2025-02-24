В Котельниках состоятся масленичные гуляния

Жителей и гостей городского округа Котельники приглашают на спортивные, увлекательные и познавательные мероприятия в Кузьминском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации округа.

25 и 27 февраля гости парка смогут заняться полезной для здоровья скандинавской ходьбой. 26 февраля, в среду, для любителей активного и здорового образа жизни пройдут занятия по бегу и общей физической подготовке. 28 февраля, в пятницу, для юных жителей Котельников в лесопарке состоится веселая анимационная программа, а затем полезная образовательная — «Узнавай-ка». 1 марта, в субботу, состоится традиционный забег сообщества «5 верст Котельники Кузьминский».

А в воскресенье, 2 марта, пройдет самое главное событие недели — масленичные гуляния «Солнечная Масленица»! Различные локации будут ждать всех гостей: театрализованное представление, масленичное шествие, веселые игры и хороводы, игровые аттракционы, яркая фотозона, творческие мастер-классы, катание на лошадях, угощение горячим чаем и блинами.

Вход свободный (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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