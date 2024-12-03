В Котельниках состоялось открытие сезона «Зима в Подмосковье»

В Котельниках был дан старт долгожданному сезону «Зима в Подмосковье». Праздничные мероприятия прошли в Кузьминском лесопарке, на площади перед Домом Культуры «Белая Дача» и перед Домом Культуры «Силикат», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Там зажгли новогодние огни на елях и отметили начало зимнего сезона веселыми танцами, песнями, хороводами, интерактивными представлениями, а также написали письма Деду Морозу в Великий Устюг.

Проект Губернатора «Зима в Подмосковье» будет радовать жителей и гостей округа весь зимний сезон. В рамках этой программы более ста спортивных и развлекательных мероприятий пройдут в Кузьминском лесопарке, а с 21 декабря начнется серия новогодних спектаклей для детей, которые покажут в ДК «Белая Дача», ДК «Силикат» и в клубе «Надежда».

Также на территории Котельников работает Почта Деда Мороза. Почтовые ящики расположены на фасаде ДК «Белая дача» у центрального входа, в фойе ДК «Силикат» и в Кузьминском лесопарке рядом с пунктом проката.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.