В Котельниках состоится забег и Масленичный конкурс 1 марта
Фото - © Беговое сообщество "5 вёрст Котельники Кузьминский"
1 марта в Котельниках состоится праздничное мероприятие, организованное сообществом «5 верст Котельники Кузьминский» и приуроченное к Масленице. Программа объединит традиционный субботний забег и масленичные гуляния, а центральным событием станет кулинарный конкурс «Битва блинов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Праздник начнется с забега, который зарядит участников энергией. После активной части гостей ждет дегустация блинов и кулинарное соревнование. Все желающие смогут представить свои лучшие блюда — от классических блинов до блинных тортов и панкейков. Победителя кулинарного состязания определят сами гости праздника путем голосования. Автор самого вкусного угощения получит ценный приз.
Важно отметить, что в конкурсе могут участвовать не только домашние, но и покупные блины, что позволит выявить не только оригинальные рецепты, но и лучшие места для покупки этого традиционного лакомства.
Участие в конкурсе «Битва блинов» — исключительно по желанию. Гости могут принести свои угощения или же просто стать дегустаторами. Приглашаются все желающие.
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