В Котельниках пройдет спектакль «Щелкунчик»

12 января в городском округе Котельники пройдет спектакль «Щелкунчик " в постановке талантливых актеров театра «На Стульях», сообщили в пресс-службе местной администрации.

История расскажет о том, как в канун рождества девочка Мари получает в подарок от крестного Дроссельмейера деревянного Щелкунчика и волшебный игрушечный замок, способный оживить все самые невероятные детские фантазии. А вслед за этим начинается самая настоящая сказка: Мари, Щелкунчику и их друзьям предстоит сразиться с войском Мышиного короля и пройти через настоящие испытания, чтобы узнать, что доброте и отваге под силу одолеть любые полчища недругов, а любящее сердце способно разрушить даже самые злые чары.

Спектакль пройдет на сцене Дом культуры «Силикат» по адресу: г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 32. Начало в 12:00.

Вход по билетам, которые можно приобрести в кассе Дома Культуры в день спектакля. Вход для детей из многодетных семей и детей участников СВО — бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.