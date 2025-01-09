В Котельниках пройдет спектакль «Щелкунчик»
Фото - © Официальный канал Культурного комплекса "Котельники"
12 января в городском округе Котельники пройдет спектакль «Щелкунчик " в постановке талантливых актеров театра «На Стульях», сообщили в пресс-службе местной администрации.
История расскажет о том, как в канун рождества девочка Мари получает в подарок от крестного Дроссельмейера деревянного Щелкунчика и волшебный игрушечный замок, способный оживить все самые невероятные детские фантазии. А вслед за этим начинается самая настоящая сказка: Мари, Щелкунчику и их друзьям предстоит сразиться с войском Мышиного короля и пройти через настоящие испытания, чтобы узнать, что доброте и отваге под силу одолеть любые полчища недругов, а любящее сердце способно разрушить даже самые злые чары.
Спектакль пройдет на сцене Дом культуры «Силикат» по адресу: г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 32. Начало в 12:00.
Вход по билетам, которые можно приобрести в кассе Дома Культуры в день спектакля. Вход для детей из многодетных семей и детей участников СВО — бесплатный.
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