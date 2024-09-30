В Котельниках пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
Фото - © Администрация г.о. Котельники
В Котельниках запланировано проведения общеобластного мероприятия «Парки. Осень. Заряжай!», передает пресс-служба администрации муниципалита.
«Предлагаем Вашему вниманию системное расписание мероприятий в Кузьминском лесопарке с 30 сентября по 6 октября! В нашем расписание вы найдете занятие по душе. Спорт — залог нашего здоровья, а развлечение — семейный отдых и интересно проведенное время на свежем воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы.
Мероприятие пройдет 5 октября с 9:00 до 13:00.
Организаторы подготовили множество осенних активностей: парковый забег, концертная программа, фотозона и фотосессия, а также мастер-классы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.