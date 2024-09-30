В Котельниках пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»

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«Предлагаем Вашему вниманию системное расписание мероприятий в Кузьминском лесопарке с 30 сентября по 6 октября! В нашем расписание вы найдете занятие по душе. Спорт — залог нашего здоровья, а развлечение — семейный отдых и интересно проведенное время на свежем воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятие пройдет 5 октября с 9:00 до 13:00.

Организаторы подготовили множество осенних активностей: парковый забег, концертная программа, фотозона и фотосессия, а также мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.