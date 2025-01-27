В Королеве торжественно открыли персональную фотовыставку Егора Карпухина

В секторе отдела «Новейшей истории города» мкр Юбилейный музейного объединения «Музеи наукограда Королев» состоялось торжественное открытие персональной фотовыставки Егора Карпухина «Город’Ок. Юрьев-Польский». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставка пройдет с 26 января по 11 мая по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 23. Контакты — 8 (498) 628-10-08.

Эта выставка стала стартом уникального цикла фоторепортажей по древнерусским городам, который будет радовать нас в течение года.

Особый момент открытия — встреча с жителями микрорайона, которые родились и жили в Юрьев-Польском. Они узнали о мероприятии из афиши и пришли, чтобы разделить с автором воспоминания о родном городе.

В планах выставки:

авторские экскурсии от Егора Карпухина;

встречи с писателем из Юрьев-Польского, который много лет исследует историю и культуру этого древнего города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.