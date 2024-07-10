В Королеве состоится литературно-музыкальный вечер в честь Марины Цветаевой

В честь именин великой поэтессы Марины Цветаевой жителей и гостей Королева приглашают на уникальный литературно-музыкальный вечер в мемориальном доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве. Мероприятие состоится 21 июля в 16:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день можно будет послушать роман «Евгений Онегин» в исполнении народной артистки России Антонины Кузнецовой. Бессмертный роман в стихах и музыка Прокофьева в исполнении лауреата международных конкурсов, пианиста Алексея Холодова создадут неповторимую атмосферу вечера в камерной обстановке.

Мероприятие пройдет по адресу: г. о. Королев, ул. Марины Цветаевой, д. 15.

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