В Королеве проведут свыше 300 новогодних мероприятий

Весь декабрь и в новогодние каникулы юных жителей Королева ждут новогодние утренники, интерактивные игровые программы, мастер-классы, викторины с играми и конкурсами, представления у новогодней елки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По традиции, открытие зимнего сезона состоится 1 декабря на Центральной площади города. В этот день в Королеве будет зажжена вся новогодняя иллюминация. Для жителей и гостей города готовится встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторины и игры, интерактивные программы, зажжение огней на главной елке и зимние забавы, концерт творческих коллективов, мастер-классы.

Также среди самых ярких событий — слет Дедов Морозов и Снегурочек на центральной площади, который пройдет 21 декабря. Зрителей ждут яркие костюмы, сказочные персонажи, праздничное шествие главных новогодних волшебников, а также интерактивные программы и большой хоровод у самой большой елки города.

В первые дня января в Королеве пройдет традиционная акция «Рождественский пряник» — школьники города под руководством опытных наставников испекут символ Рождества. Сладкими пряниками 7 января угостят посетителей центрального парка, на празднике «Рождественские сказки у очага».

Новогодние и рождественские программы запланированы также в музеях и библиотеках наукограда. Всего учреждения культуры Королева подготовили более 300 мероприятий.

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