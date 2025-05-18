В Королеве прошел стартовый этап Всероссийского фестиваля «Город танцует в парках»

Первый день Всероссийского фестиваля «Город танцует в парках» прошёл в подмосковном Королёве, сообщили в пресс-службе округа.

В этом году количество заявок достигло рекордного уровня — 1600 из 19 регионов страны.

Федеральный уровень конкурса не только увеличил число танцоров, но и повысил качество номеров. По словам члена жюри Егора Дружинина, в этом году его приятно удивили концепции, качественный юмор и разнообразие форматов выступлений.

Конкурсная программа включала две номинации: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель».

Танцоры соревновались в двух возрастных категориях — от 10 до 14 лет и от 15 до 35 лет. В течение всего лета коллективы будут радовать зрителей на различных площадках Подмосковья. Участники, успешно прошедшие первый отбор, получат возможность выступить на гала-концерте в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.