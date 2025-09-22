В Королеве прошел фестиваль «Вера. Традиции. Единство»

21 сентября в Королеве состоялся ежегодный престольный праздник Богородицерождественского храма, который традиционно объединил верующих, жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рано утром была проведена торжественная Божественная литургия под председательством епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. По завершении богослужения участники мероприятия, среди которых были гостей: летчик-космонавт, Герой России, заместитель Председателя Совета депутатов Олег Дмитриевич Кононенко и депутат Совета депутатов, директор молодежного центра «Космос» Мария Витальевна Масик, направились в парк усадьбы Крафт, где был организован насыщенный праздничный сценарий, разработанный Молодежным центром «Космос» при участии Королевского благочиния.

Праздничная программа началась с поздравительного слова владыки Кирилла. Также поприветствовали и поздравили гостей: летчик-космонавт, Герой России, заместитель Председателя Совета депутатов Олег Дмитриевич Кононенко и депутат Совета депутатов, директор молодежного центра «Космос» Мария Витальевна Масик.

Для присутствующих с концертом живой музыки выступил приглашенный гость — певец, музыкант, финалист музыкальных телепроектов, общественный деятель и многодетный отец — Александр Щербаков.

В течение всего фестиваля гости могли попробовать блюда полевой кухни.

Королевская команда волонтеров Подмосковья была рядом в этот день: ребята собирали гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.