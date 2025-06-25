В Королеве появится новое общественное пространство

Уже в этом году новый сквер появится у молодежного центра «Космос» микрорайона Первомайский. Здесь благоустроят территорию площадью 1,5 тыс. кв.м, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В плане работ — обустройство пешеходных дорожек, установка современной садово-парковой мебели и ограждения, высадка деревьев и кустарников, укладка газона.

После благоустройства сквер наполнится активностями — команда молодежного центра планирует проводить здесь концерты, выставки, мастер-классы, фестивали и другие творческие и спортивные мероприятия. К участию будут приглашаться жители всех возрастов — молодежь, семьи с детьми, королевцы старшего поколения. Новое общественное пространство станет настоящей точкой притяжения для всех жителей микрорайона.

Создание нового «Молодежного сквера» стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования, в рамках которой реализуются проекты, выбранные самими королёвцами. Предложенные жителями инициативы проходят конкурсный отбор на портале «Добродел», проекты-победители получают на реализацию субсидии из областного бюджета.

За последние три года в Королеве реализовано уже 22 проекта инициативного бюджетирования. Среди них — создание интерактивного музея в школе № 10, открытие мемориальной доски работникам конструкторского бюро В. Г. Грабина, благоустройство территории Богородицерождественского храма, приобретение концертного органа для ЦДК им. М. И. Калинина и мультимедийного оборудования для музея.

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