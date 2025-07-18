Новая экспозиция посвящена 50-летию экспериментальной космической программы «Союз — Аполлон» и представлена в музее крупнейшего предприятия Королева — ракетно-космической корпорации «Энергия». Именно здесь был разработан стыковочный механизм АПАС (Андрогинно-периферийный агрегат стыковки), который позволил осуществить стыковку и первый в мире совместный полет двух пилотируемых космических аппаратов из разных стран «Союз — Аполлон». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал «Союз-19» с командиром корабля Алексеем Леоновым и космонавтом Валерием Кубасовым. Через семь часов на орбиту отправился и американский «Аполлон», который возглавил астронавт Томас Стаффорд. Через два дня корабли успешно состыковались — это был первый в мире совместный полет двух пилотируемых космических аппаратов из разных стран. Космонавты и астронавты приветствовали друг друга на двух языках, а Леонов и Стаффорд пожали руки над Эльбой — знаменитое «рукопожатие в космосе».

В течение почти двухсуточного совместного полёта экипажи совершили четыре перехода между кораблями, провели пять научных экспериментов, телевизионные репортажи, бортовую кино- и фотосъемку. Уникальный опыт дал возможность дальнейшему развитию космонавтики, без этой миссии вряд ли были бы возможны современные полеты космонавтов и астронавтов на иностранных космических кораблях, не были бы реализованы программы «Мир — Шаттл» и МКС.

В составе юбилейной экспозиции, открытой в Королеве, — полномасштабный макет первого международного орбитального комплекса «Союз» — «Аполлон», стыковочный узел, скафандры и личные вещи космонавтов, а также уникальные архивные документы и фотографии и многое другое.

В числе первых почетных гостей на юбилейной выставке побывали дочери легендарных космонавтов — Оксана Леонова и Екатерина Кубасова, а также космонавты Владимир Джанибеков, Александр Калери, Александр Александров, Сергей Трещев.

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