В Королеве открылась выставка с дополненной реальностью

В День космонавтики в наукограде состоялось открытие выставки «Королев — вчера, сегодня, завтра», организованной командой «Королев Креатив». Выставка оформлена в виде временных триптихов, на которых можно увидеть городские достопримечательности в прошлом, настоящем и будущем.

Изображения памятников Королева будущего сгенерировано нейросетью d.Al.rya, созданной специалистами «Королев Креатив». При наведении на QR-код на изображении будущего можно увидеть дополненную реальность и оказаться на несколько минут в Королеве конца 21 века.

Посмотреть выставку можно на пешеходной зоне у Центрального парка и на Центральной площади у ЦДК им Калинина. Организаторы сегодня разместили четыре популярные локации в Королеве — памятник «Шарик», ЦДК им. Калинина, сквер покорителей космоса и стадион «Вымпел». Достопримечательности наукограда в формате «Вчера. Сегодня Завтра» будут поваляться в городе рядом с памятниками и вскоре проект расширится до регионального.

В разработке проекта и исследованиях городского пространства принимали участие научные волонтеры под руководством руководителя научного направления ресурсного центра поддержки добровольчества в г. о. Королев Дарьи Касьяновой.

«Мы рады, что в выставке смогли принять активное участие научные волонтеры города. Они готовили видео для дополненной реальности и смогли на практике применить полученные знания по развитию городской среды и цифровым технологиям, которые мы стремимся транслировать в рамках проекта „Удобные город“, — сказала Касьянова.

В торжественном открытии выставки приняли участие представители градообразующих предприятий, художники Ассоциации планеристов России, амбассадор инклюзивной среды, эксперт по устойчивому развитию городской среды.

Выставка проводится при поддержке общественной палаты Московской области, движения Первые Подмосковья, городской администрации и МБУК «Парки Королева».

Губернатор Московской области выразил слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают патриотов и прививают детям любовь к Родине.

«В современном мире даже взрослому человеку порой трудно понять, где та самая истина. Спасибо педагогам, которые воспитывают новое поколение через любовь к Родине, помогают разобраться в исторических и геополитических вопросах. Одним словом, воспитывают патриотов. Вы тоже наши герои!» — сказал Воробьев.