В Королеве 30 ноября пройдет вечер джазовой музыки

Жителей и гостей Королева 30 ноября приглашают посетить вечер джазовой музыки, который пройдет в интерактивном павильоне «Космос». Концертную программу подготовили студенты Московского колледжа импровизационной музыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот вечер для вас прозвучат известные классические произведения, джазовые стандарты, популярные саундтреки к голливудским шедеврам в авторских обработках и многое другое.

Участники мероприятия смогут окунуться в элитарную культуру музыкальных вечеров и, конечно, потанцевать под звуки саксофона, контрабаса, тромбона и других инструментов. Также в этот вечер можно будет познакомиться с музыкантами и пообщаться с ними.

Ждем всех желающих 30 ноября в 15:00 в интерактивном павильоне «Космос».

Вечерние платья и костюмы приветствуются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.