В концертном зале им Прокофьева в Подмосковье состоялся первый органный концерт

В Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева, г. Пушкино, состоялся первый концерт органной музыки. Современный инструмент появился в колледже благодаря поддержке правительства Московской области и министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В концертной программе прозвучали музыкальные произведения И. С. Баха. Возможности органа продемонстрировал заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Алексей Александрович Паршин с участием заслуженного деятеля искусств России, профессора, ректора Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова Валерия Иосифовича Ворона.

По информации директора Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева Эллы Алексеевны Смеловой, приобретение цифрового органа дает возможность студентам специальности «орган» и «фортепиано» проходить концертную практику в стенах колледжа и организовывать концерты для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.