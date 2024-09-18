В конкурсе фестиваля «КиноБраво» участвуют кассовые хиты из двенадцати стран

В конкурсную программу Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» вошли кассовые хиты из двенадцати стран. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября. В международном конкурсе участвуют фильмы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России.

Всего в конкурсной программе представлено 12 фильмов, которые вышли в национальный прокат в конце 2023-го и в течение 2024 года и стали кассовыми хитами на своих территориях. Режиссеры, актеры, сценаристы и продюсеры фильмов-участников конкурса впервые лично представят свои работы в России.

Призы будут вручаться по 9 номинациям: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж».

Оценит картины многонациональное жюри во главе с председателем Марко Мюллером — кинокритиком, историком кино, продюсером, главой Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете и художественным руководителем международного кинофестиваля в Таормине, в прошлом — директором кинофестивалей в Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине, Венеции и Риме.

В рамках конкурса будет представлен фильм«Ископаемое» Карима Мохаммада Амини, который стал самым кассовым за всю историю иранского кинопроката. Среди режиссерских работ Амини также «Враг женщины» (2018), «Черная кошка» (2020), «Город беззакония» (2023) и многие другие.

Индия представит фильм«Парни из Манджуммела»режиссера Чидамбарам. Картина стала самым кассовым малаяламским фильмом в истории, а также самым кассовым фильмом, снятом на одном из официальных языков, распространенных на юго-западе Индии — малаялам.

Режиссер Лайош Колтаи из Венгрии участвует в конкурсной программе с фильмом«Земмельвейс».Он также является всемирно известным оператором таких культовых картин, как «Малена», за работу над которой он получил премию «Оскар», «Вкус солнечного света», «Легенда о пианисте», «Когда мужчина любит женщину» и многих других.

Среди фильмов конкурса –«Игра вслепую»египетского режиссераОмара Хиляля.Фильм был выдвинут на премию «Оскар» в 2024 году. Режиссер и специалист в области видеорекламы из Египта завоевал высшие награды таких фестивалей и премий, как «Каннские львы», LIA, «Дубайская рысь», Kinsale, «Акулы», Creative Circle Asia и другие.

Еще один фильм-участник, который выдвигался на «Оскара», –«Стражи формулы»сербского режиссера Драгана Бьелогрлича. Его картины собрали более 2,5 миллионов зрителей по всему миру и принимали участие в более чем 100 международных кинофестивалях.

Режиссер из Китая Мо Чжан участвует в конкурсе со своим фильмом«Последний подозреваемый». Ее первый полнометражный фильм «Внезапно снова семнадцать» (2016) принес ей приз «Золотой олень» за лучший дебют на кинофестивале в Чанчуне. Среди ее режиссерских работ также эпизод «Эта миска лапши» сериала «Город Фанта» (2018) и фильм «Снайперы» (2022), получивший множество наград.

Участник из Южной Америки –«Угон рейса 375» — основанный на реальных событиях фильм бразильского режиссера Маркуса Балдини. Его полнометражный дебют «Сладкий яд скорпиона» (2011) получил 11 номинаций на премию Бразильской киноакадемии и стал хитом национального проката, а фильм «Все мужчины с Марса, туда я и отправлюсь» собрал более 2 миллионов зрителей в кинотеатрах страны и был удостоен главной кинонаграды Бразилии как лучшая комедия 2015 года, а также премии Бразильской киноакадемии. Режиссер также известен своими работами для телезрителей: сериал «Пси» (2014) для HBO Latin Originals был номинирован на международную премию «Эмми», также он снял два эпизода оригинального сериала Netflix «Никто не смотрит» (2019), получившего «Эмми».

Южная Африка будет представлена новым фильмом«Ханс переходит Рубикон»режиссера Корне ван Ройена. Его прежняя романтическая комедия «Голливуд в моем доме» стала одним из лучших фильмов ЮАР 2015 года, одержала победу на южноафриканском кинофестивале Silwerskerm и заняла 3-е место по кассовым сборам за год.

От Таиланда в конкурсе примет участие фильм«Бабушка на миллион», получивший высокую оценку зрителей и ставший рекордсменом по кассовым сборам не только в стране, но и во всей Юго-Восточной Азии, режиссера Пата Буннитипата.

Одна из самых деятельных и успешных режиссеров ЭфиопииКидист Йилмапредставит в программе фестиваля фильм«Дока». Кидист — лауреат множества наград, сценарист и режиссер проекта «Эрегней», самого популярного и высоко оцененного критиками телесериала в истории страны.

Также среди участников конкурса — кассовый индонезийский фильм 2024 года от режиссера и стендап-комика Мухадкли Ачо «Квест с приведением».

В конкурсе от России будет участвовать фильм«По щучьему велению» Александра Войтинского, известного режиссера фильмов «Елки» (2010), «Джунгли» (2012), «Призрак» (2015), «Дед Мороз. Битва магов» (2016), «Метод 2» (2020-2021, сериал), «Очевидное невероятное» (2024, сериал), основателя таких музыкальных групп, как «Тату» и «Звери»,

Кроме конкурсной программы гостей фестиваля также ждет обширная деловая программа. За 5 дней в ее рамках состоится более 10 мероприятий, на которых обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах-участниках кинофестиваля.

Свое участие в фестивале подтвердили кинематографисты более чем из 20 стран. Достижения российского кинобизнеса представят продюсеры Вадим Верещагин, Михаил Китаев, режиссеры Александр Войтинский, Олег Погодин, Алексей Попогребский, Александр Котт, актер Андрей Мерзликин, актриса Юлия Пересильд, а также ведущие профессионалы отрасли: Андрей Золотарев, Арман Яхин, Андрей Бельчиков и многие другие.