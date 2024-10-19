В Коломну за минуту: VR-выставка открылась в Люберцах

Фото - © Современные VR-технологии помогают оживить картинку и за 10 минут фильма и путешествия по Коломне услышать ее историю/Наталья Лымарь

В Люберецкой картинной галерее открылась арт-выставка «VR-погружение в Коломну», сообщили в пресс-службе округа.

В её экспозиции — порядка 50 живописных картин с видами Коломны, дополненных возможностью взглянуть на город с помощью VR-технологий.

«Картины написаны российскими и зарубежными художниками: в течение 14 лет по нашему приглашению они приезжали на Абакумовский пленэр и писали различные уголки Коломны. А современные технологии помогают „оживить“ картинку и рассказать об истории города», — рассказала директор коломенской галереи «Дом Озерова» Галина Дроздова.

Виртуальная реальность откроет для гостя выставки Коломенский кремль, Маринкину башню, поможет перенестись в Бобринов монастырь и на главную площадь города — Соборную, а еще пролететь над Бременскими воротами Коломенского кремля. Для этого достаточно надеть VR-очки, и древний город с его достопримечательностями будет, как на ладони.

Выставка в Люберцах продлится до 1 декабря. Затем отправится в Коломну, а после в другие города России.

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