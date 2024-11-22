В Коломне завершился московский областной открытый музыкальный фестиваль-конкурс

сегодня в 19:06

В Коломне на базе музыкальной школы № 2 состоялся московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная филармония — играют преподаватели». Событие собрало более двухсот участников из разных городов и муниципальных образований Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Преподаватели получили возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство, а также поделиться опытом с коллегами. Лучшие педагоги по решению высокого жюри под председательством старшего преподавателя Московского педагогического государственного университета, хормейстера народного коллектива Вячеслава Новоселова получили дипломы лауреатов.

Фестиваль-конкурс «Общественная филармония — играют преподаватели» учрежден в 2022 году министерством культуры и туризма Московской области и проводится ежегодно для преподавателей подмосковных учебных заведений дополнительного образования в сфере культуры и искусств. Целями фестиваля являются поддержка профессионального уровня преподавателей Подмосковья, популяризация камерной и вокальной музыки и сохранение и развитие музыкальных образовательных традиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.