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В Коломне выдали разрешение на реставрацию объекта культурного наследия

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой, нач. XIX в.», расположенном по адресу: Московская область, городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Островского, д. 20. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выданного разрешения планируется проведение комплекса работ по реставрации здания и работ по приспособлению к современному использованию.

Кирпичный оштукатуренный двухэтажный дом на гладком белокаменном цоколе являет собой образец городской застройки купеческих кварталов Коломны начала XIX в. Этот памятник стиля классицизм вместе с окружающей его более поздней застройкой оформляет улицу Островского.

Здание выстроено в строгих безордерных формах классицизма рубежа XVIII–XIX вв. с деталями из белого камня. Гладкие плоскости стен, лишенные поэтажных или иных членений, оживлены круглыми и ромбовидными медальоны, помещенными над мерным ритмом оконных проемов. Дополняют скупое убранство профилированные подоконники и развитой венчающий карниз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.