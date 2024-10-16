В Коломне утверждено охранное обязательство «Главный дом городской Усадьбы»

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Коломна, город Коломна, улица Пионерская, дом 1.

Здание главного дома городской усадьбы расположено в центре Коломны на улице Пионерская (ранее Карбатская). Главный (юго-восточный) фасад здания расположен вдоль красной линии улицы. Усадьба занимает прямоугольный участок, расположенный перпендикулярно проезжей части. В состав усадьбы входят главный дом с воротами и калиткой, жилой флигель и рубленый сарай (конюшня). Главный дом представляет собой прямоугольное здание с двумя этажами и полуподвалом. Первый этаж выполнен из кирпича, а второй из дерева. Входы в подвал располагались на юго-западном и северо-западном фасадах. Оригинальная планировка здания необычна: капитальная поперечная стена разделяла дом на две неравные части, которые не сообщались друг с другом.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.