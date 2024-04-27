В Коломне утвержден предмет охраны объекта культурного наследия

Улица Зайцева была названа в 1945 году в честь летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, Василия Зайцева, который родился в Коломенском уезде, а после окончания Великой отечественной войны жил и работал в Коломне. В 1921–1945 гг. улица называлась Плашкоутная, так как выходила к плашкоутному (понтонному) мосту через Москву-реку, а до 1921 года — Владимирская, поскольку являлась началом дороги из Коломны во Владимир.

Купеческий дом № 8, расположенный на красной линии улицы Зайцева, построен во второй четверти XIX в. в формах позднего классицизма. Жилым в доме был верхний этаж, вход на который осуществлялся через деревянную пристройку со двора. Нижний этаж, разделенный аркой въезда во двор на две равные изолированные половины, предназначался для складов и имел на главном фасаде широкие дверные проемы, на месте которых впоследствии были сделаны окна.

В советское время здание превращено в многоквартирный дом, помещения первого этажа приспособили под жилье. В результате перепланировки в интерьере были установлены многочисленные перегородки, некоторые первоначальные дверные проемы заложены и пробиты новые. Второй деревянный этаж южной пристройки, примыкающей со стороны дворового фасада, был полностью перестроен, а северная пристройка частично разобрана.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить исторический облик архитектурного памятника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.