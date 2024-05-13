В Коломне утвердили предмет охраны Дома Урываевых

В подмосковной Коломне утвердили предмет охраны Дома Урываевых, XIX в. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: городской округ Коломна, город Коломна, улица Савельича, дом № 10.

Двухэтажный каменный дом, принадлежавший купцу Урываеву, формирует линию исторической застройки улицы Савельича (до 1921 года улица называлась Симеоновской по церкви Симеона Столпника).

Здание выстроено в простых классицистических формах. Главный фасад в семь световых осей разделен по вертикали гладкими и со штукатурной квадровой рустовкой «под шубу» пилястрами. Оконные проемы обрамлены профилированными рамочными наличниками с лучковыми и прямыми на кронштейнах сандриками. Объем завершает антаблемент с фризом и профилированным венчающим карнизом.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить облик исторического здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.