В Коломне стартовала выставка «По городам и весям»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка «По городам и весям» живописных произведений заслуженного художника России Виктора Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены работы, выполненные Виктором Корсаковым в пленэрных поездках за последние два десятилетия. Старые русские города — одна из центральных тем его творчества. Путешествуя «по городам и весям», автор запечатлевает неизведанные уголки природы. В каждом пейзаже, написанном зачастую в сдержанной гамме и с минималистичными мотивами, Виктор Корсаков умело улавливает особую щемящую ноту, которая находит отклик в сердцах зрителей.

Творческие впечатления, полученные в поездках, приносят в живопись Корсакова новые акценты и помогают ему совершенствовать своё мастерство. Именно поэтому его персональные выставки неизменно вызывают огромный интерес. Оставаясь верным своему избранному пути, Виктор Корсаков продолжает удивлять зрителей новыми гранями своего искусства.

Выставка завершится 25 сентября 2024 года. Подробности на сайте галереи.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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