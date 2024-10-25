В Коломне стартовал научно-просветительский лекторий

25 октября в конькобежном центре «Коломна» проходит первый научно-просветительский лекторий Российского военно-исторического общества «История.РФ». В пленарном заседании выступил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В Пленарном заседании принимают участие: помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский (по видеосвязи); заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко; министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов; глава городского округа Коломна Александр Гречищев; губернатор Брянской области Александр Богомаз и другие политические и общественные деятели.

«Рад, что первый научно-просветительский лекторий «История.РФ» руководство Российского военно-исторического общества решило провести на Подмосковной земле, в Коломне — месте со славной историей, великими именами и крепкими культурными традициями. Уверен, что здесь, в этом древнем городе, разговор об исторической памяти, о служении Родине и благих делах, делать которые никогда не поздно, получится глубоким, эмоциональным и интересным», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Мероприятие посвящено меценатству и просветительской деятельности русских промышленников прошлого и настоящего. Главной фигурой стал уроженец Коломенского края Петр Губонин — купец I-й гильдии, промышленник, меценат, человек с удивительной биографией, родившийся крепостным крестьянином и получивший за свои заслуги дворянский титул. Он занимался производством изделий из камня, с середины 1860-х годов стал участвовать в железнодорожных кампаниях. Благодаря ему были построены Уральская, Балтийская, Лозово-Севастопольская и многие другие железные дороги в России. Петр Ионович лично участвовал в создании многих образовательных и благотворительных учреждений, музеев и храмов. На собственные средства Губонин создал курортный город Гурзуф, который по сей день является жемчужиной Южного берега Крыма.

Мероприятие началось с торжественного открытия Шахматного клуба Российского военно-исторического общества.

В программе просветительского лектория — выступления политиков, историков, блогеров. Среди спикеров: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), директор фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, политолог Алексей Чадаев, профессора ИОН РАНХиГС, доктор исторических наук Наталия Таньшина, ведущий Радио России, писатель и инженер Дмитрий Конаныхин, заведующий кафедрой источниковедения истории России СпбГУ Кирилл Назаренко.

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