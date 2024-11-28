В Коломне состоится презентация выставочного проекта «Княжество Рязанское»

Презентация выставки состоится 28 ноября в 15:00 в краеведческом музее по адресу: улица Лажечникова, 15. Запись на мероприятие доступна по телефону: +7 (496) 618 59 50.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и предусматривает создание выставки и ее представление в музеях городов, некогда входивших в состав княжества. Посетители ознакомятся с политической и повседневной жизнью средневекового княжества, оценят своеобразие, уникальность и в то же время единство городов и территорий, некогда входивших в его состав.

Выставка делает доступными для широкого круга посетителей результаты исследования Рязанской земли историками и археологами. Экспонаты позволяют узнать, как жили рязанцы, какими ремеслами они владели, во что верили, что считали красивым, как проводили досуг, какие были праздники и как их отмечали.

Интерактивным моментом экскурсии станет возможность взять в руки инструменты мастеровых людей средневековой Рязани, сделать на гончарном круге донце с понравившимся клеймом и поиграть в настольную игру тавлеи. На фотозоне выставки каждый сможет сделать селфи на фоне иллюстрации из Лицевого Свода в костюме средневекового горожанина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.