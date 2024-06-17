В Коломне состоится литературоведческий семинар 21 июня

21 июня в 18:00 библиотека имени Кирсанова в г. о. Коломна приглашает всех желающих на литературоведческий семинар «Кирсановские чтения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Коломна, Окский проспект, д. 17. Вход через центральные двери ДК. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (496) 619-27-66.

Год назад библиотеке Дворца культуры «Коломна» было присвоено имя известного коломенского поэта Александра Кирсанова. Александр Федорович стал первым поэтом Коломны, которого приняли в Союз писателей при Советском Союзе. Стихи поэта печатались в центральных газетах, журналах, многотиражке «Куйбышевец», в «Коломенской правде» и др. Александр Кирсанов также выпустил такие поэтические сборники, как «Близкое и родное», «Земное тепло», «Пошел дед в школу» и «Цветы России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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