В Коломне прошел XIII международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне» в эти выходные. В этом году фестиваль собрал 20 тыс. гостей, объединил 10 площадок, представил 35 ведущих российских издательств и провел 77 событий за два дня. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На главной сцене состоялись встречи с известными писателями, журналистами, издателями, блогерами и дискуссии о том, как мы познаем мир и себя через дороги, впечатления и встречи с новыми людьми. Зрители также увидели детский спектакль «Шепот кастрюль» и квартирник «Хочу на дачу!».

В Садовом павильоне проводились лекции о Льюисе Кэрролле и Куприне, дегустации и мастер-классы по фруктовым заготовкам.

Отличительным событием стало онлайн-включение из Италии с доктором Изабеллой Далла Раджионе, президентом фонда «Садовая археология», которая представила проект исследования русских садов писателей и художников.

В Сквере имени Зайцева развернулись книжный и детский маркеты, слоуфуд-павильоны и уединенные уголки для чтения.

Площадка «Библиотека наследия» предложила участникам совершить путешествие во времени и в пространстве, в павильоне «Другие Коломны» посетители вместе с художниками — резидентами музея «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» занимались творчеством, а площадка «Фонда друзей Коломны» стала местом соучастия в проекте восстановления исторического свечного завода.

«Яблоки в Коломне» остается одним из немногих фестивалей, которые сочетает традицию и эксперимент, локальное наследие и новые культурные смыслы.

Организатор фестиваля — Центр познавательного туризма «Коломенский посад» при поддержке администрации городского округа Коломна и Фонда друзей Коломны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.