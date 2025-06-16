В Коломне прошел IV международный культурно-просветительский фестиваль «Шкинь-опера»

Восемь лет назад благодаря объединенным усилиям жителей села Шкинь, краеведов, общественников и при поддержке заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко удалось возродить памятник русской православной культуры — Свято-Духовский храм села Шкинь. Сегодня он известен далеко за пределами коломенской земли. Его впечатляющая архитектура, благочестивый дух и православные реликвии привлекают паломников со всей России.

В 2017 году, в день освящения храма, Шкинь зазвучала по-новому: здесь прошел первый музыкальный фестиваль «Шкинь-Опера». За три года его посетили несколько десятков тысяч гостей. Наравне с местными талантами на сцене оперы выступали музыканты и коллективы с мировым именем. Коломенцы с нетерпением ждали возвращения фестиваля.

В этом году фестиваль посвятили 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом победы русской армии над Османской империей. Крымское ханство получило независимость от Турции, а спустя 9 лет Крым вошел в состав России.

«Фестиваль посвящен единству нашего народа, и мне хочется пожелать в этот день, чтобы мы, вдохновляясь спектаклем, выступлениями, музыкальными хорами, наслаждались и были все вместе как можно дольше», — подчеркнул Митрополит Коломенский и Крутицкий Павел.

На площадках фестиваля «Шкинь-Опера» жители и гости Коломны могли послушать самую разную музыку, от оперы и классики до мировых хитов, посетить просветительский форум, где выступили известные российские пранкеры Вован и Лексус, увидеть военный редут XVIII века, сразиться в шахматном турнире с профессионалами, посетить реконструкцию военного лагеря 1774 года и совершить виртуальное «Путешествие в 1774 год» в VR-шатре.

За день на главной сцене выступило более 600 артистов из разных уголков России, в том числе «Казаки России» и хор имени М. Е. Пятницкого, приглашенный ансамбль из Беларуси.

«Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни и Коломны, и Подмосковья в целом. Это не просто праздник музыки и искусства, это важное событие, направленное на сохранение культурного наследия и традиций нашей страны. Сегодня особенную радость нам приносит тот факт, что в этот раз в фестивале участвуют замечательные исполнители из новых российских регионов, что сделает событие еще ярче и масштабнее», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Заместитель председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Николай Овсиенко отметил, что погода, которая царила во время сегодняшнего фестиваля, повторяет погоду фестиваля 2017 года, а поэтому особо поблагодарил организаторов за стойкость, назвав их работу героической. Кроме того, он отдельно поприветствовал ветеранов СВО, которые стали на фестивале почетными гостями.

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