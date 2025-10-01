В Коломне пройдет региональный финал премии Russian Event Awards 2025

сегодня в 18:18

В финал окружного этапа международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025 вошли 139 проектов из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Региональный финал премии состоится 9–12 октября в Коломне на территории Арт-квартала «Патефонка», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Представители Подмосковья, которые будут бороться за призовые места в окружном этапе:

Номинация «Лучшая идея туристического события»:

Фестиваль впечатлений «Город эмоций», г. о. Коломна.

Номинация «Лучшее деловое событие в области туризма»:

Научный форум как инструмент перехода от культурно-познавательного к интеллектуальному туризму (на примере Открытых Абакумовских чтений), г. о. Коломна.

Номинация «Лучшее детское туристическое событие»:

Сказочные Странствия, г. о. Коломна;

Открытый фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы раскрываем крылья», г. о. Коломна.

Номинация «Лучшее молодежное туристическое событие»:

Федеральный концерт III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», г. о. Королев;

Летняя Встреча. Проект КОМПАС, г. о. Клин.

Номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек»:

VII Международный фестиваль спаржи, г. о. Коломна, г. Озеры.

Номинация «Лучшее событие для пожилых людей»:

Областной патриотический фестиваль «Одна на всех Великая Победа», г. о. Коломна;

Областной фестиваль «Ромашковое счастье», г. о. Коломна.

Номинация «Лучшее туристическое событие в гибридном формате»:

«Вкусные истории. От молока до глазированного сырка», Пушкинский г. о.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением до 100 000 человек)»:

120 лет парка «Городок», Фестиваль варенья, Рузский г. о.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением от 100 000 до 1 млн человек)»:

Региональный семейный фестиваль «7яФест», г. о. Павловский Посад;

Фестиваль исторического танца «Михайловский Бал», г. о. Коломна;

Фестиваль «МультиГрад в Коломенском кремле», г. о. Коломна;

Гала-концерт I фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках», г. о. Красногорск.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма»:

Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты», г. о. Лосино-Петровский.

· Номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта»:

Гала-концерт фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу „Область танцевальных культур“, г. о. Подольск.

Номинация «Лучшее туристическое событие в сфере сельского»:

Фестиваль событийного туризма «Лука-море!», г. о. Коломна.

Номинация «Лучшее туристическое событие исторической направленности»:

Открытие скульптурной композиции «Граф Орлов», Ленинский г. о., г. Видное.

Номинация «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал»:

«Путь», м. о. Зарайск.

Номинация «Лучшее этнокультурное событие»:

Фестиваль народного творчества «Краснолетье», г. о. Коломна;

Фольклорный фестиваль: «Ступинская застолица или овощной разгуляй», г. о. Ступино.

Номинация «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события»:

Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П. И. Чайковского, г. о. Клин.

Номинация «Лучший парк — центр туризма города»:

Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, г. о. Ступино.

Раменский городской парк, Раменский м. о.

Участники, занявшие призовые места по итогам окружного этапа премии, смогут принять участие в Общенациональном финале Russian Event Awards, который состоится 26–28 ноября в Нижнем Новгороде, где будут представлены проекты со всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.