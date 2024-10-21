В Коломне пройдет первый научно-просветительский лекторий «История.РФ»

Научно-просветительский лекторий «История.РФ» откроется на площадке конькобежного центра.

Мероприятие будет посвящено важнейшей теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников прошлого и настоящего. В центре обсуждения фигура предпринимателя и благотворителя Петра Губонина, который родился в Коломне в 1825 году.

Презентация будет открыта пленарным заседанием с участием выдающихся политиков и общественных деятелей.

Лекторами форума станут известные историки, журналисты, блогеры, популяризаторы истории. Это пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история», публицист Егор Яковлев, генеральный директор АНО «Ушкуйник» Алексей Чадаев, ответственный секретарь Научного совета РВИО, профессор ИОН РАНХГиС, д. и. н. Наталия Таньшина, публицист, ведущего Радио России, писателя и инженера Дмитрий Конаныхин, заведующий кафедрой источниковедения истории России СпбГУ Кирилл Назаренко, ведущий программы «АнтиФейк» на Первом канале Александр Смол.

Место проведения научно-просветительского лектория «История.РФ» выбрано неслучайно. Коломна имеет славную историю не только войн, но и мирного развития. Столетиями известна как крупный промышленный центр, а в XXI веке — как один из самых развитых кластеров исторического туризма страны. Здесь более 20 лет силами неравнодушных граждан и специалистов ведется активная работа по восстановлению памяти о купцах и промышленниках XIX века, реконструированы посадские ремесла и производства.

Также в рамках мероприятия пройдет открытие «Шахматного клуба РВИО» в Коломне и презентация тематических выставок: «Юные защитники Родины», «Пётр Ионович Губонин. Не себе, а Родине».

Программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке: https://rvio1.timepad.ru/event/3083233/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.