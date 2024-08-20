В Коломне пройдет фестиваль событийного туризма

сегодня в 10:55

1 сентября село Мячково под Коломной станет основной площадкой ежегодного фестиваля «Лука — море». Праздник нового урожая, по традиции, отметят с размахом: гостей ждет сельскохозяйственная ярмарка, ремесленные ряды, конкурсы, народные игры и забавы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниыипалитета.

Главным событием фестиваля станет выбор самой длинной косы из Мячковского лука. Мастерицы поделятся секретами «луковой прически», которая позволит сохранить полезные свойства репчатого лука на всю зиму.

«Для маленьких гостей праздника мы подготовили различные детские игровые активности. Для поклонников творчества — разнообразные мастер-классы, на которых можно будет создать что-то особенное своими руками. Для любителей селфи — необычные фотозоны в деревенском стиле. Скучно точно не будет», — обещают организаторы фестиваля.

Добраться до села Мячково можно на общественном транспорте: от автостанции «Старая Коломна» ходит рейсовый автобус № 27.

Ежегодный фестиваль событийного туризма «Лука — море!» проходит в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Праздник состоится 1 сентября, в 15 часов. Сбор гостей — у парковой скульптуры «Счастье наше луковое» в селе Мячково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.