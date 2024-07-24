В Коломне презентовали фильм, посвященный памяти Народного художника России

В этот день прошла презентация фильма «Михаил Абакумов и живописцы России. Коломна глазами художников» и буклета «Михаил Абакумов». Для посетителей состоялись бесплатные экскурсионные программы по экспозиции музейно-выставочного зала.

«Живопись — это нечто большее, чем просто хобби. Она вдохновляет к новым свершениям, наполняет сердце радостью и оптимизмом. Вдохновение для художника — в самом слове „живой“», — говорил Михаил Георгиевич.

Абакумов Михаил Георгиевич — 1948 года рождения, народный художник Российской Федерации.

Михаил Георгиевич закончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1980 года — член Союза художников России. Награжден дипломами Академии художеств СССР.

В 1993 году присвоено звание Заслуженного художника России. В 1995 году за серию пейзажей награжден Золотой медалью Российской академии художеств.

Награжден Патриаршей грамотой, медалью Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского I степени.

Он умер 19 июля 2010 года.

В Доме Озерова работает музейно-выставочный зал Народного художника России Михаила Абакумова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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