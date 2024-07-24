В Коломне презентовали фильм, посвященный памяти Народного художника России
Фото - © Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоялся день открытых дверей, приуроченный ко Дню памяти Народного художника России, член-корреспондента Российской Академии художеств, Почетного гражданина Михаила Абакумова, передает пресс-служба администрации городского округа.
В этот день прошла презентация фильма «Михаил Абакумов и живописцы России. Коломна глазами художников» и буклета «Михаил Абакумов». Для посетителей состоялись бесплатные экскурсионные программы по экспозиции музейно-выставочного зала.
«Живопись — это нечто большее, чем просто хобби. Она вдохновляет к новым свершениям, наполняет сердце радостью и оптимизмом. Вдохновение для художника — в самом слове „живой“», — говорил Михаил Георгиевич.
Абакумов Михаил Георгиевич — 1948 года рождения, народный художник Российской Федерации.
Михаил Георгиевич закончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1980 года — член Союза художников России. Награжден дипломами Академии художеств СССР.
В 1993 году присвоено звание Заслуженного художника России. В 1995 году за серию пейзажей награжден Золотой медалью Российской академии художеств.
Награжден Патриаршей грамотой, медалью Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского I степени.
Он умер 19 июля 2010 года.
В Доме Озерова работает музейно-выставочный зал Народного художника России Михаила Абакумова.
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