В Коломне отреставрируют памятник архитектуры XVIII века

Жилой дом XVIII века в Коломне восстановят и используют для гостиницы, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Здание, построенное в третьей четверти XVIII века, имеет богатую историю. Изначально оно представляло собой жилой дом, который со временем претерпел ряд изменений и реконструкций. Водовозный переулок, на котором расположено строение, является одной из старейших улиц в Коломне, что придает зданию еще больший исторический вес. Объект обладает особой архитектурной ценностью, отражая стили и техники строительства XVIII века. Изначально здание было небольшим по размерам, однако в первой половине XIX века было расширено за счет двухэтажной пристройки.

После завершения реконструкции планируется использовать здание усадьбы в качестве небольшой гостиницы, что дополнит инфраструктуру города и предложит туристам и гостям уникальное пребывание в атмосфере истории и комфорта.

Историческая и культурная ценность этого здания подтверждается не только его архитектурными особенностями, но и значимостью в контексте истории и развития города Коломны. Планируемая реставрация станет важным этапом в сохранении культурного наследия региона и создании уникальной атмосферы для посетителей.

Примечательно, что на стене дома также появился и более поздний объект искусства: «бутылочный» ангел, отсылающий к произведению писателя Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Автор этой работы — ижевский художник Анфим Ханыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.

