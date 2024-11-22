В Коломне отреставрировали экспонаты картинной галереи

Графические произведения российского и советского иллюстратора Владимира Фаворского, которые находятся в фондах коломенской картинной галереи «Дома Озерова», были переданы в реставрационную мастерскую столичного центра имени академика И. Э. Грабаря для дальнейшего восстановления. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первоначальных этапах реставратор оценивает состояние сохранности экспоната. У большинства произведений Владимира Фаворского, которые передавались для восстановления, были схожие повреждения: общее слабое поверхностное загрязнение, заполнение, неравномерное пожелтение. В ходе реставрации пожелтение было устранено, проклейка восполнена, повреждения устранены.

Сейчас отреставрированные экспонаты уже вернулись под хранение в фонды Коломенской картинной галереи и находятся под чутким сохранением музейных хранителей «Дома Озерова».

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