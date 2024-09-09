В Коломне открылась фотовыставка «Живущие в кремле»

В Коломне при поддержке президентского фонда культурных инициатив открылась фотовыставка «Живущие в кремле», приуроченная к 500-летию строительства крепости. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кремль в Коломне — единственный в России, на территории которого и в XXI веке сохранились жилые дома. Проект посвящен людям, дома которых стоят на кремлевских улицах.

В основу проекта легли истории десятка реальных коломенцев, в настоящее время проживающих в кремле. По задумке организаторов, выставка должна помочь взглянуть на главную достопримечательность города с новой стороны.

«Мы хотели достигнуть нескольких целей: показать жителям кремля, что они очень важны, создавая своим пребыванием на территории ощущение уюта, и возможно, сплотить их. Также важно было рассказать многочисленным городским экскурсоводам об этой малоизвестной части жизни главной достопримечательности города, позволив транслировать туристам особую грань нашей самобытности», — рассказала руководитель проекта Дарья Серикова.

В день открытия выставку посетили более 250 человек — участники проекта, горожане, туристы, представители культурных учреждений, школьники. Выставка открыта для посещения бесплатно и ежедневно до конца сентября по адресу: Коломенский кремль, улица Кремлевская, дом 4.

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