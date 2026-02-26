В Коломне откроют выставку к 90-летию Ива Сен-Лорана

Выставка «Аллюзия моды в современном искусстве» откроется 5 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» в Подмосковье. Проект приурочили к 90-летию модельера Ива Сен-Лорана, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозицию посвятили памяти знаменитого кутюрье, который с уважением относился к русской культуре. Ив Сен-Лоран дружил с Лилей Брик и Майей Плисецкой, восхищался примой Большого театра Светланой Захаровой. Одну из своих известных коллекций он посвятил «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Выставка разделена на несколько тематических блоков. В разделе «Марокко и Мараккеш» представлены живописные работы художника и дизайнера Марины Ступниковой. Тема «Париж» раскрыта в произведениях русско-французского художника Ирины Алавердовой — в этом городе находились квартира и студия модельера, позже ставшая музеем. Раздел «Арлекин» отсылает к первой коллекции кутюрье; здесь можно увидеть куклу «Харлей. Памяти Лорана», созданную Екатериной Шубиной.

Кроме того, посетителям покажут оригинальные винтажные вещи из частных коллекций, созданные Ивом Сен-Лораном. Выставка будет работать до 12 апреля. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.