В Коломне откроется уличная выставка «Герои с вечно русским сердцем»

В Коломне в сквере им. В. И. Ленина откроется уличная выставка «Герои с вечно русским сердцем», передает пресс-служба администрации городского округа.

Как отмечают авторы выставки, в ее основу положен многолетний труд почетного гражданина Коломны, краеведа Анатолия Ивановича Кузовкина. Большая работа проделана и сотрудниками музея Боевой славы. Некоторые фотографии наших земляков-Героев передавали в музей их родственники.

«Всего в экспозиции представлены 46 наших земляков — Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы. На самом деле, их гораздо больше, но именно на этой выставке мы решили показать биографии тех людей, кто родился на коломенской земле или, как, например, Сергей Георгиевич Горшков, сам называл ее своей родиной», — говорит заместитель председателя Совета по сохранению исторический памяти местного отделения «Российского военно-исторического общества» Евгений Ломако.

Впервые в Коломне будет представлен такой масштабный мемориальный проект. Официальное открытие выставки состоится завтра в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.