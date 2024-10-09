В Коломне откроется приемная Культурно-образовательного центра Молдовы

сегодня в 11:00

12 октября в 14:00 состоится торжественное открытие общественной приемной Культурно-образовательного центра Молдовы в Коломне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей ждут зажигательные танцы и песни от любимых артистов, традиционные блюда, мастер-классы для всей семьи, а главное — встреча с соотечественниками.

Торжественное открытие общественной приемной состоится по адресу: г. о. Коломна, село Старое Бобренево, ул. Красная, дом 1А.

Сбор гостей в 14:00. Вход на мероприятие свободный, по обязательной регистрации: https://ano-ktsm.timepad.ru/event/3054288/

Общественная приемная Культурно-образовательного центра Молдовы станет для соотечественников из Коломны и Московской области единой площадкой для встреч, общения и творческого досуга. Все мероприятия будут проводиться с учетом национальных традиций и культуры. Помимо этого, здесь можно будет абсолютно бесплатно получить помощь по вопросам восстановления документов, трудоустройства, изучения языка и другим жизненно-важным аспектам.

Работать общественная приемная будет с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Уманская, д. 3 Л.