В Коломне обновят картинную галерею под открытым небом

Экспозиция под открытым небом, расположенная на улице Яна Грунта, получила название «Великой Победе посвящается».

Андрей Дроздов, который является членом Студии военных художников имени М. Б. Грекова и Московского союза художников, окончил Московскую государственную академию художеств имени В. И. Сурикова. Его работы касаются важных тем, таких как героизм, сострадание, вера и мораль. Военная тематика играет особую роль в творчестве художника, его картины отличаются искренностью и эмоциональностью.

«На выставке будут представлены произведения разных лет, объединённые одной темой — образами солдат, исполняющих свой долг перед Отечеством. Через эти образы художник пытается передать идеи милосердия, доброты и величия военного подвига», — рассказали в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова.

Выставка продлится до 29 июня.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.