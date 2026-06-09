В Коломне археологи нашли икону XVIII века в кремле

Археологи начали новый полевой сезон раскопками в Коломенском кремле и обнаружили нательную икону XVIII века с образом Николая Чудотворца. Работы идут на месте будущего строительства жилого дома в рамках охранного законодательства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исследования проходят на участке бывшего сада, где культурный слой сохранился без нарушений поздней застройкой. В управлении по культуре и туризму округа 9 июня отметили, что свободных от построек территорий в жилом кремле почти не осталось, поэтому ученые считают этот раскоп большой удачей.

Археологи работают вручную, последовательно снимая пласты и фиксируя следы хозяйственного освоения территории. Среди первых находок — нательная иконка из медного сплава размером 4×4,5 сантиметра с изображением Николая Чудотворца. Предварительно ее относят к XVIII веку, точную датировку установят после анализов и реставрации.

За две недели специалисты обнаружили более 200 артефактов. В их числе нательные крестики XVII–XIX веков, монеты, предметы быта, фрагменты посуды, детские игрушки, чернолощеная черепица и развалы тиглей — следы литейного производства. Также найдены пряжки, наконечник стрелы, детали конской упряжи, украшения и сердоликовая бусина домонгольского периода. Археологи зафиксировали остатки построек, хозяйственные и столбовые ямы, частокольные канавки средневековых усадеб. Работы на участке продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.