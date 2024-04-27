В Коломне 3 мая откроется выставка «Цветущий город»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 3 мая начнется выставка «Цветущий город» старшего преподавателя кафедры музыки и изобразительного искусства ГСГУ, преподавателя детской художественной школы им. М. Г. Абакумова Елены Новиковой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представят около 15 работ. Они выполнены в технике холодного и горячего батика кракелюром. В экспозиции затронуто несколько тем в творчество автора: любовь к родному городу Коломне, природа родного края и цветочные мотивы. Таким образом, гости смогут не только прикоснуться к творчеству, но и оценить гармонию красок.

Выставка продлится до 25 мая 2024 года. Подробности можно узнать на сайте галереи.

В Коломенской картинной галерее на данный момент работают 3 выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.