В Коломне 22 мая состоится арт-встреча, посвященная творчеству Айвазовского

В конференц-зале МБУ «Конькобежный центр Коломна» 22 мая пройдет встреча на тему «Неизвестный Айвазовский и его битвы, бури и путешествия». В качестве спикера перед слушателями выступит историк искусств, специалист в области символического языка в искусстве и инклюзивного образования в области культуры, бакалавр богословия Александр Архангельский, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие состоится в рамках цикла встреч «Предприниматели — горожанам», который организовывает Коломенская торгово-промышленная палата.

На встрече у посетителей появится возможность научиться понимать метафоры, подтексты и символический язык искусства. Целью программы является популяризация ценностей и продвижение русского искусства. На примере творчества Айвазовского, чьи работы стали одними из самых известных в направлении живописи, Александр Архангельский раскроет новые грани художественной деятельности. Благодаря этому гости смогут по-новому взглянуть на произведения великого мастера.

Начало программы в 17:00. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.