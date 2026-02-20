В Коломне 22 февраля пройдет Солнечная Масленица в парках

Праздничные гуляния «Солнечная Масленица» состоятся 22 февраля в парках Коломны и Озер. Для жителей и гостей округа подготовили концерты, мастер-классы и угощения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Народные гуляния пройдут в воскресенье, 22 февраля, сразу на нескольких площадках городского округа Коломна.

В Коломне праздник организуют в парке Мира и сквере имени В. А. Зайцева, в Озерах — в парке «Сосновый бор». Мероприятия рассчитаны на семейную аудиторию и пройдут на открытом воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.